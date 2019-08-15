Американской рэперше понравилось слово "чурка" и она сделала с ним майку

Американская рэперша Азилия Бэнкс побывала в Москве и узнала для себя много нового, что теперь вошло в ее обиход. В частности, певице особенно понравилось слово "чурка", которое она даже решила выложить стразами на футболке.

Об этом соответствует пост на странице в Instagram Бэнкс, где она написала, что во время последнего визита в Москву узнала новое для себя слово — чурка. По мнению рэперши, оно кажется ей "очень воодушевляющим". Бэнкс рассказала, что если вдруг ее кто-то окликнет таким словом, она сразу почувствует себя "классной и опасной девчонкой", поскольку "чурка" ей чем-то напоминает "чику".

"Красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня", — резюмировала в своем посте певица. К слову, подпись к снимку американская исполнительница также написала на русском языке.