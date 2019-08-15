Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"

Певец Юрий Шатунов не планирует отказываться от композиций "Белые розы", "Седая ночь" и других, которые он исполнял еще в составе группы "Ласковый май".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал PR-менеджер певца Аркадий Кудряшов, отметив, что артист не в курсе запрета на исполнение данных песен.

Кудряшов назвал данные песни визитной карточкой Шатунова, подчеркнув, что у музыканта есть разрешение от правообладателя исполнять их публично, а также порекомендовал поклонникам артиста получать информацию в его официальных социальных сетях и на сайте.

Ранее руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин написал в своем аккаунте в Instagram, что Шатунов не будет исполнять репертуар группы, а также запретил исполнять песни, которые написал для нее.

По словам продюсера, данное решение Шатунов обосновал тем, что "он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах". Разин отметил, что речь идет о 27 песнях группы.