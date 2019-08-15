Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"
Певец Юрий Шатунов не планирует отказываться от композиций "Белые розы", "Седая ночь" и других, которые он исполнял еще в составе группы "Ласковый май".
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал PR-менеджер певца Аркадий Кудряшов, отметив, что артист не в курсе запрета на исполнение данных песен.
Кудряшов назвал данные песни визитной карточкой Шатунова, подчеркнув, что у музыканта есть разрешение от правообладателя исполнять их публично, а также порекомендовал поклонникам артиста получать информацию в его официальных социальных сетях и на сайте.
Ранее руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин написал в своем аккаунте в Instagram, что Шатунов не будет исполнять репертуар группы, а также запретил исполнять песни, которые написал для нее.
Как руководитель группы «Ласковый май», официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май». С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни. От группы «Ласковый май» он отказался. Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на свих концертах. На основании изложенного, вынужден заявить, что теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием. Ну, а я постараюсь сделать все возможное, чтоб вы не забывали песни, которые в течение тридцати лет мы пели для вас. Ведь это — лучшие песни, которые созданы в своё время и я надеюсь, что они останутся навсегда в ваших сердцах. Также, хочу передать для всех радиостанций, включая «Ретро-FM», что воспроизведение песен группы «Ласковый май» в исполнении Андрея Разина разрешено. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил. Многие спрашивают: «будет ли петь Юра Шатунов песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах?» Вынужден заявить, что все 27 произведений группы «Ласковый май», включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права. Он публично отказался от них и теперь он будет исполнять исключительно свой репертуар. Поэтому, покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им. Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений «Ласкового мая» выплатили за них огромные деньги в размере 890.000 $ США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромны штрафы 🤦
По словам продюсера, данное решение Шатунов обосновал тем, что "он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах". Разин отметил, что речь идет о 27 песнях группы.
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