Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 августа 201916:31

Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"

Валерий Шарифулин/ТАСС

Певец Юрий Шатунов не планирует отказываться от композиций "Белые розы", "Седая ночь" и других, которые он исполнял еще в составе группы "Ласковый май".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал PR-менеджер певца Аркадий Кудряшов, отметив, что артист не в курсе запрета на исполнение данных песен.

Кудряшов назвал данные песни визитной карточкой Шатунова, подчеркнув, что у музыканта есть разрешение от правообладателя исполнять их публично, а также порекомендовал поклонникам артиста получать информацию в его официальных социальных сетях и на сайте.

Ранее руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин написал в своем аккаунте в Instagram, что Шатунов не будет исполнять репертуар группы, а также запретил исполнять песни, которые написал для нее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как руководитель группы «Ласковый май», официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май». С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни. От группы «Ласковый май» он отказался. Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на свих концертах. На основании изложенного, вынужден заявить, что теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием. Ну, а я постараюсь сделать все возможное, чтоб вы не забывали песни, которые в течение тридцати лет мы пели для вас. Ведь это — лучшие песни, которые созданы в своё время и я надеюсь, что они останутся навсегда в ваших сердцах. Также, хочу передать для всех радиостанций, включая «Ретро-FM», что воспроизведение песен группы «Ласковый май» в исполнении Андрея Разина разрешено. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил. Многие спрашивают: «будет ли петь Юра Шатунов песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах?» Вынужден заявить, что все 27 произведений группы «Ласковый май», включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права. Он публично отказался от них и теперь он будет исполнять исключительно свой репертуар. Поэтому, покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им. Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений «Ласкового мая» выплатили за них огромные деньги в размере 890.000 $ США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромны штрафы 🤦‍

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 14 Авг 2019 в 11:48 PDT

По словам продюсера, данное решение Шатунов обосновал тем, что "он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах". Разин отметил, что речь идет о 27 песнях группы.

Сейчас

17:28

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

17:27

Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

17:11

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

16:50

В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

14:57

Шатунов больше не будет петь песни "Ласкового мая"

14:38

В Кремле нашли бомбу

14:26

Медведев представит героических пилотов к госнаградам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Плясали от кепки": волонтер о спасении мальчика, родителей которого будут проверять

"Плясали от кепки": волонтер о спасении мальчика, родителей которого будут проверять

19 минут назад
Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

6 минут назад
Лайнер, аварийно севший в кукурузу, не подлежит восстановлению

Лайнер, аварийно севший в кукурузу, не подлежит восстановлению

1 час назад
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

19 минут назад
Полвека назад стартовал легендарный "Вудсток"

Полвека назад стартовал легендарный "Вудсток"

1 час назад
В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

54 минуты назад
Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"

Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"

1 час назад
Лев Прыгунов рассказал о дружбе с Бродским и черном списке "Мосфильма"

Лев Прыгунов рассказал о дружбе с Бродским и черном списке "Мосфильма"

1 час назад
Героическая посадка: жена командира самолета A321 рассказала, как он стал летчиком

Героическая посадка: жена командира самолета A321 рассказала, как он стал летчиком

3 часа назад
Топ-10 регионов России по числу новорожденных

Топ-10 регионов России по числу новорожденных

9 часов назад
Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов

Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов

2 часа назад
Названы продукты, защищающие от рака и болезней сердца любителей табака и алкоголя

Названы продукты, защищающие от рака и болезней сердца любителей табака и алкоголя

8 часов назад
ВВС США: на орбите взорвалась третья ступень европейской ракеты Ariane 4

ВВС США: на орбите взорвалась третья ступень европейской ракеты Ariane 4

7 часов назад
Аварийная посадка в Жуковском. Фотолента

Аварийная посадка в Жуковском. Фотолента

2 часа назад
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

14.08.2019 14:29
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Обвиненный Трампом в пропаганде насилия фильм не выйдет и в России

Обвиненный Трампом в пропаганде насилия фильм не выйдет и в России

34 минуты назад
В продаже появились Барби в стиле "Звездных войн"

В продаже появились Барби в стиле "Звездных войн"

59 минут назад
Беднякам здесь не место. 13 штатов подали в суд на Трампа

Беднякам здесь не место. 13 штатов подали в суд на Трампа

1 час назад
"Одноклассники" предлагают подружиться при помощи распознавания лиц

"Одноклассники" предлагают подружиться при помощи распознавания лиц

1 час назад
Дорожные камеры на дорогах России втихаря заменят муляжами

Дорожные камеры на дорогах России втихаря заменят муляжами

1 час назад
Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok

Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok

1 час назад
Американской рэперше понравилось слово "чурка" и она сделала с ним майку

Американской рэперше понравилось слово "чурка" и она сделала с ним майку

1 час назад
В Минске стартовали съемки мелодрамы "Хозяйка горы"

В Минске стартовали съемки мелодрамы "Хозяйка горы"

1 час назад
Перепутавшая педали водитель устроила погром у Коломенского кремля

Перепутавшая педали водитель устроила погром у Коломенского кремля

2 часа назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

2 часа назад
Многочисленные переломы шеи: стали известны результаты вскрытия тела Эпштейна

Многочисленные переломы шеи: стали известны результаты вскрытия тела Эпштейна

2 часа назад
В Кремле нашли бомбу

В Кремле нашли бомбу

2 часа назад
Доисторические монстры: в Новой Зеландии обнаружены останки нового вида пингвинов размером с человека

Доисторические монстры: в Новой Зеландии обнаружены останки нового вида пингвинов размером с человека

3 часа назад
В России начали продавать Aurus Senat S600 - пока только игрушечный

В России начали продавать Aurus Senat S600 - пока только игрушечный

3 часа назад
Перевернул трактор и перевернулся сам: рискованный вираж "Приоры" попал на видео

Перевернул трактор и перевернулся сам: рискованный вираж "Приоры" попал на видео

3 часа назад
Институт развития интернета предложил ввести в школах уроки киберспорта

Институт развития интернета предложил ввести в школах уроки киберспорта

4 часа назад
Евро по 74: октябрьский фьючерс на Brent тянет рубль за собой

Евро по 74: октябрьский фьючерс на Brent тянет рубль за собой

4 часа назад
Макгрегор напал на пенсионера: экс-чемпиону UFC "шьют" новое дело

Макгрегор напал на пенсионера: экс-чемпиону UFC "шьют" новое дело

4 часа назад
"Аэрофлот" признан самым пунктуальным в топ-20 крупнейших авиакомпаний

"Аэрофлот" признан самым пунктуальным в топ-20 крупнейших авиакомпаний

5 часов назад
СМИ: российским операторам не дадут удобных частот для 5G

СМИ: российским операторам не дадут удобных частот для 5G

5 часов назад
Средний россиянин считает справедливой зарплату в 66 тысяч

Средний россиянин считает справедливой зарплату в 66 тысяч

6 часов назад
Семейный подарок обернулся скандалом и судом

Семейный подарок обернулся скандалом и судом

6 часов назад
Хакер из США оформил автономер "Ноль", но это закончилось очень плохо

Хакер из США оформил автономер "Ноль", но это закончилось очень плохо

6 часов назад
Двор в Екатеринбурге благоустроили, засыпав кусками бетонных плит

Двор в Екатеринбурге благоустроили, засыпав кусками бетонных плит

7 часов назад
После обновления "китайский Prado" Haval H9 стал как "Гелендваген"

После обновления "китайский Prado" Haval H9 стал как "Гелендваген"

7 часов назад
Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

7 часов назад
Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

8 часов назад
В 17 лет – пять детей: Росстат посчитал несовершеннолетних матерей

В 17 лет – пять детей: Росстат посчитал несовершеннолетних матерей

8 часов назад
Российский бриллиант "Дух Розы" могут продать на аукционе за $65 миллионов

Российский бриллиант "Дух Розы" могут продать на аукционе за $65 миллионов

9 часов назад
Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу Кашмира 16 августа

Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу Кашмира 16 августа

10 часов назад
Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

10 часов назад
Филадельфийский стрелок сдался полиции после 7 часов сопротивления

Филадельфийский стрелок сдался полиции после 7 часов сопротивления

10 часов назад
Массовые протесты в Гонконге продолжаются

Массовые протесты в Гонконге продолжаются

11 часов назад
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

11 часов назад