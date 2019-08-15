Беднякам здесь не место. 13 штатов подали в суд на Трампа
Скандальные поправки в закон о мигрантах грозят главе Белого дома очередными затяжными судебными процессами. Чёртова дюжина американских штатов желает судиться с президентом из-за его политики экономической сегрегации.
Во главе юридического фронта выступает генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. Его поддерживает губернатор штата Джей Инсли, вынашивающий планы сменить Трампа в Белом доме в 2020 году.
Для заполнения судебного иска Фергюсону потребовалось 170 страниц машинописного текста, сообщает The Hill.
Но главное обвинение заключается в том, что Трамп и его администрация сознательно и намерено продвигают такие изменения в миграционную политику, которые оставят шанс на переезд в США только для хорошо обеспеченных граждан других стран.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что суть трамповских поправок состоит в том, чтобы исключить возможность получения грин-карты (то есть вида на жительство с возможностью трудоустройства) теми иммигрантами, кто потенциально может запросить от государства финансовую помощь в виде льготного медицинского страхования, льготного приобретения жилья или даже талонов на продукты питания.
Фактически это означало бы, что подавляющая часть иммигрантов, стремящихся в США в поисках средств на существование, оказалась бы на грани выдворения в те страны, откуда они приезжают.
“Если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет. Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное”, — заявил Боб Фергюсон. Инсли назвал политику администрации Трампа ксенофобской и заявил, что штат Вашингтон не подчинится указам из Белого дома.
Первым, кто накануне выпустил иск от имени целого штата был генеральный прокурор Вирджинии Марк Херринг. За ним последовали иски из Колорадо, Делавэра, Иллинойса, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Род-Айленда.
Законопроект был предложен администрацией Трампа ещё в сентябре прошлого года и за несколько недель собрал двести тысяч комментариев от жителей США, большинство из которых были критически настроены.
К концу года к критике от простых граждан присоединились официальные представители многих штатов.
Администрация президента объясняла необходимость изменений в миграционной политике заботой о самих мигрантах. Таким образом должна была повысится личная ответственность тех, кто собирается просить об убежище в Штатах, их способность самостоятельно обеспечивать себя стала бы залогом крепости их будущего финансового положения, полагали в окружении президента США.
Однако, как и предыдущие попытки навести порядок в миграционной политике США, о котором Трамп заявлял ещё будучи кандидатом в президенты, эти потуги похоже вновь разобьются о скепсис его политических противников, которые не упускают шанса расшатать позиции нынешнего главы государства.
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