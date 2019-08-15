Полвека назад стартовал легендарный "Вудсток"

Сегодня исполняется 50 лет фестивалю "Вудсток", который по сей день считается одним из самых знаменитых рок-фестивалей. Он состоялся в 1969 году и продлился несколько дней, с 15 по 18 августа. Это событие посетили около 500 тысяч человек, хотя изначально планировалось продать не более 150 тысяч билетов. На одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк) выступили культовые исполнители: The Who, Дженис Джоплин, Jefferson Airplane, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Карлос Сантана и многие другие.

Вудстокская ярмарка музыки и искусств стала одним из самых громких и грандиозных событий в истории культуры ХХ века, сообщает BBC. Во время фестиваля умерли три человека: один переборщил с наркотиками, второго сбил трактор, а третий упал с высоких конструкций. Не обошлось и без появления новых жизней. По некоторым данным, во время "Вудстока" произошло два неподтвержденных рождения ребенка.

В 1970 году выпустили одноименный документальный фильм, который уже в следующем году получил "Оскар". "Вудсток" стал началом сексуальной революции, а также символом конца "эры хиппи".

Это был последний большой фестиваль хиппи после лета любви в 1967-м. Именно тогда рок-музыка перестала быть простой, поскольку на несколько лет трендом стали психоделические импровизации. Для многих музыкантов, которые и без фестиваля уже были знаменитыми, данное событие стало по-настоящему великим. На протяжении трех дней исполнители выступали практически без остановки, 24 часа в сутки. К слову, от выступления на "Вудсток" отказались The Doors, впоследствии они пожалели об этом.

Фестиваль был нужен для того, чтобы сплотить огромное количество людей. Культура хиппи стала массовой и внесла в мир свои изменения.

Три дня музыки, на протяжении которых длился "Вудсток", запомнились нескольким поколениям и вспоминаются по сей день. Символика фестиваля активно используется и сейчас, она приносит миллионные выручки. Поскольку в 2019-м отмечается 50-летний юбилей "Вудсток", ожидается, что доходы от продаж составят около 100 миллионов долларов.