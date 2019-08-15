Карен Хачанов: Кириос талантлив, но с головой явно не дружит

Российский теннисист Карен Хачанов, который во втором круге крупного турнира Masters в американском Цинциннати победил австралийца Ника Кириоса, признал, что матч против скандального игрока с Зеленого континента был трудным. Кириос во время игры конфликтовал с судьей.

"У Кириоса действительно большой теннисный талант, но с головой иногда не все в порядке", — сказал после матча Хачанов, которому на сей раз не досталось от соперника, который любит троллить конкурентов и на корте, и за глаза.

"В любом случае это был трудный матч для меня. Я с трудом добился победы. С его игрой реально тяжело справиться. Всегда нужно держать концентрацию, и только тогда есть шансы победить", — сказал россиянин.