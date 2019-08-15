Могу сделать так, что он потеряет все. Шевченко приняла вызов Сехудо на бой

Представительница Киргизии, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова сразиться с чемпионом организации в двух весовых категориях Генри Сехудо, который ранее вызвал ее на бой.

В воскресенье, 11 августа, Шевченко во второй раз в карьере защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, победив американку Лиз Кармуш. Спустя некоторое время Сехудо в Twitter опубликовал видеообращение, в котором заявил, что хочет стать межгендерным чемпионом мира и вызвал Валентину на бой.

"Когда я только увидела его видео, сразу начала смеяться. Было очень смешно. Думала, он хотя бы поздравит меня с победой, – приводит слова Шевченко РИА Новости со ссылкой на ESPN. – Могу сказать лишь одно: нужно быть аккуратнее со своими желаниями, он – охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние раз и навсегда".

Представительница Киргизии сообщила, что так и не поняла шутит ли Сехудо или говорит серьезно. А также заявила, что никогда бы не отказалась бы от такого боя: "Я никого не боюсь. После последнего боя я сказала, что жду любого соперника в октагоне", – подытожила 31-летняя спортсменка.

Напомним, на счету Шевченко 18 побед в ММА, при трех поражениях, а Сехудо, ставший победителем Олимпийских игр в 2008 году, одержал 15 побед в ММА и потерпел два поражения.