Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского "Динамо"

Самый именитый футбольный клуб Украины киевское "Динамо" объявил о назначении новым главным тренером Алексея Михайличенко, который до сегодняшнего дня занимал в нем пост спортивного директора. Накануне был уволен прежний наставник команды Александр Хацкевич.

Хацкевич лишился своего поста после третьего подряд вылета киевлян из квалификационного раунда Лиги чемпионов: "Динамо" по сумме двух матчей проиграл бельгийскому "Брюгге" (0:1 и 3:3).

Михайличенко, которому 56 лет, долгое время играл за клуб из Киева, а в короткий период с 2002 по 2004 год, выиграв два чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Украины.