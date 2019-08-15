"Плясали от кепки": волонтер о спасении мальчика, родителей которого будут проверять
О спасении в тайге под Омском трехлетнего мальчика Коли, которого искали двое суток больше шестисот человек, рассказала волонтер поискового отряда "Лиза Алерт" Татьяна Филиппова (позывной Фиил), которая специально прилетела из Москвы.
И именно ее группа, в которой были Росгвардейцы и еще несколько волонтеров, нашла малыша. Журналисты омского издания Ngs55 расспросили Татьяну о том, как это произошло.
Волонтер рассказала, что они обходили болото, "танцуя от кепки" – места, где ранее был найден головной убор мальчика, и где поисковики организовали свой штаб.
Татьяна сама – мать троих детей. Поисками пропавших людей молодая женщина занимается с 2017 года, а в прошлом году по статистике отряда "Лиза Алерт" заняла первое место по количеству выездов, которые закончились в статусе "Найден. Жив".
Когда группа, которую возглавляла Филиппова, шла вокруг болота, Татьяна кричала: "Сына, сыночек!"
"И на слово "сыночек" Коля откликнулся", — вспоминает волонтер.
При этом Филиппова не подтвердила ранее появившиеся сообщения о том, что мальчик плакал. По ее словам, ребенок стоял на заболоченном островке, вокруг которого вода, и был в ступоре – выглядел отстраненным.
Увидев взрослых, он первым делом попросил пить, но ему дали только 50 граммов воды – больше в такой ситуации нельзя. Ребенка взяли на руки, сняли мокрую одежду, укутали в термоодеяло, и группа со спасенным малышом вернулась к штабу.
Потом, конечно, было много эмоций, радости, что малыш нашелся. До слез счастливы родители, однако к ним у правоохранителей, видимо, теперь будут вопросы.
Как сообщалось ранее, семья приехала в тайгу собирать ягоды и оставила ребенка одного в машине. Супруги говорят, что оставили его всего на 15 минут, а когда вернулись, малыша уже не было.
С их слов, они три часа искали сына сами и лишь потом вызвали полицию.
Сейчас мальчику уже ничего не угрожает, а вот его родители, как сообщил радио "Вести ФМ" источник в правоохранительных органах, будут проверены следователями в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
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