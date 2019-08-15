Ван Дейк, Месси и Роналду – претенденты на звание лучшего футболиста сезона-2018/19

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на награду Лучшему футболисту по итогам сезона-2018/2019. Имена обладателей индивидуальных наград будут объявлены 29 августа.

В Шорт-лист претендентов вошли аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Как сообщает пресс-служба УЕФА, игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: внутренних, еврокубковых и среди сборных.

✨ НОМИНАНТЫ: Лучший футболист сезона 2018/19 по версии УЕФА ✨



⭐️ Лионель Месси

⭐️ Криштиану Роналду

⭐️ Вирджил ван Дейк



🗓️ Победитель будет объявлен 29 августа 🏆 pic.twitter.com/lqEqbgJVMV — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 15, 2019

Месси – лучший бомбардир Лиги чемпионов и обладатель "Золотой бутсы". Десятый раз выиграл чемпионат Испании. Роналду – победитель Лиги наций УЕФА и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии. Ван Дейк – победитель и лучший игрок финала Лиги чемпионов. Серебряный призер Лиги наций.