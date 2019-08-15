Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери. Пострадавшим стал полицейский, который прибыл на место происшествия.

Соответствующее заявление сделала в четверг, 15 августа, пресс-служба лондонской полиции. Следователи контртеррористического подразделения, расследующие нападение с использованием "Новичка" в Солсбери, подтвердили информацию о том, что в образце крови, который был взят у второго полицейского, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Отмечается, что офицер не желает быть идентифицированным. Данный сотрудник полиции прибыл на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.

Симптомы отравления у офицера полиции графства Уилтшир проявились в момент инцидента. Они указывали, что произошло сильное воздействие "Новичка". Полицейский получил необходимую медицинскую помощь и уже в скором времени вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, сообщает ТАСС.

В Скотлент-Ярде сообщили, что это уже четвертый человек, ставший жертвой нападения в Солсбери. Офицер пострадал меньше всех, поскольку остальные отравленные, в числе которых Скрипали, а также детектив-сержант Ник Бейли, оказались в критическом или тяжелом состоянии.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлию отравили боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Оно было нанесено на дверную ручку дома Скрипаля.

Великобритания в случившемся обвиняет российскую сторону, которая, в свою очередь, отвергает все спекуляции на этот счет.