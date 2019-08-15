Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. На этой же встрече министры обсудили ситуацию в Венесуэле и вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Венесуэла в пятый раз приняла участие в Армейских международных играх (АрМИ). Но впервые в команде Венесуэлы мы видим так много участников – 221 человек, поблагодарил Сергей Шойгу своего венесуэльского коллегу. Они приняли участие в 9 игровых конкурсах.

Венесуэла получает огромный опыт готовясь и участвуя в Армейских международных играх, ответил Владимир Падрино Лопес. Он собирается следить за финальными выступлениями участников Армейских игр и примет участие в их закрытии.

"Российское вооружение великолепно себя показывает в ходе состязаний. Армейские международные игры позиционируют Россию как ведущего разработчика и лидера в производстве новейших современных систем вооружения", — подчеркнул Лопес.