Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 августа 201917:38

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Как отмечают местные СМИ, решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить его задержание, передает РИА Новости.

Ранее 15 августа сообщалось, что капитан и трое членов экипажа Grace 1 были освобождены из-под стражи властями Гибралтара.


Ранее сообщалось, что в рамках расследования о нарушении санкций ЕС против Сирии (в чем властями британского Гибралтара был заподозрен иранский танкер) полиция задержала его капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа.

Это произошло 4 июля, а 9 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе (иранских территориальных водах) британский танкер Stena Impero.

Впоследствии его сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж из 23 человек, в их числе трое россиян, остается на борту судна.

Фактически, инцидент со Stena Impero стал ответом властей Ирана на задержание их танкера властями британского Гибралтара.

Сейчас

17:28

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

17:27

Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

17:11

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

16:50

В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

14:57

Шатунов больше не будет петь песни "Ласкового мая"

14:38

В Кремле нашли бомбу

14:26

Медведев представит героических пилотов к госнаградам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Плясали от кепки": волонтер о спасении мальчика, родителей которого будут проверять

"Плясали от кепки": волонтер о спасении мальчика, родителей которого будут проверять

17 минут назад
Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

4 минуты назад
Лайнер, аварийно севший в кукурузу, не подлежит восстановлению

Лайнер, аварийно севший в кукурузу, не подлежит восстановлению

1 час назад
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

17 минут назад
Полвека назад стартовал легендарный "Вудсток"

Полвека назад стартовал легендарный "Вудсток"

1 час назад
В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

В подмосковной парикмахерской мужчина устроил стрельбу

52 минуты назад
Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"

Разин и Шатунов поспорили о "Белых розах"

1 час назад
Лев Прыгунов рассказал о дружбе с Бродским и черном списке "Мосфильма"

Лев Прыгунов рассказал о дружбе с Бродским и черном списке "Мосфильма"

1 час назад
Героическая посадка: жена командира самолета A321 рассказала, как он стал летчиком

Героическая посадка: жена командира самолета A321 рассказала, как он стал летчиком

3 часа назад
Топ-10 регионов России по числу новорожденных

Топ-10 регионов России по числу новорожденных

9 часов назад
Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов

Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов

2 часа назад
Названы продукты, защищающие от рака и болезней сердца любителей табака и алкоголя

Названы продукты, защищающие от рака и болезней сердца любителей табака и алкоголя

8 часов назад
ВВС США: на орбите взорвалась третья ступень европейской ракеты Ariane 4

ВВС США: на орбите взорвалась третья ступень европейской ракеты Ariane 4

7 часов назад
Аварийная посадка в Жуковском. Фотолента

Аварийная посадка в Жуковском. Фотолента

2 часа назад
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

14.08.2019 14:29
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Обвиненный Трампом в пропаганде насилия фильм не выйдет и в России

Обвиненный Трампом в пропаганде насилия фильм не выйдет и в России

32 минуты назад
В продаже появились Барби в стиле "Звездных войн"

В продаже появились Барби в стиле "Звездных войн"

57 минут назад
Беднякам здесь не место. 13 штатов подали в суд на Трампа

Беднякам здесь не место. 13 штатов подали в суд на Трампа

1 час назад
"Одноклассники" предлагают подружиться при помощи распознавания лиц

"Одноклассники" предлагают подружиться при помощи распознавания лиц

1 час назад
Дорожные камеры на дорогах России втихаря заменят муляжами

Дорожные камеры на дорогах России втихаря заменят муляжами

1 час назад
Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok

Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok

1 час назад
Американской рэперше понравилось слово "чурка" и она сделала с ним майку

Американской рэперше понравилось слово "чурка" и она сделала с ним майку

1 час назад
В Минске стартовали съемки мелодрамы "Хозяйка горы"

В Минске стартовали съемки мелодрамы "Хозяйка горы"

1 час назад
Перепутавшая педали водитель устроила погром у Коломенского кремля

Перепутавшая педали водитель устроила погром у Коломенского кремля

2 часа назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

2 часа назад
Многочисленные переломы шеи: стали известны результаты вскрытия тела Эпштейна

Многочисленные переломы шеи: стали известны результаты вскрытия тела Эпштейна

2 часа назад
В Кремле нашли бомбу

В Кремле нашли бомбу

2 часа назад
Доисторические монстры: в Новой Зеландии обнаружены останки нового вида пингвинов размером с человека

Доисторические монстры: в Новой Зеландии обнаружены останки нового вида пингвинов размером с человека

3 часа назад
В России начали продавать Aurus Senat S600 - пока только игрушечный

В России начали продавать Aurus Senat S600 - пока только игрушечный

3 часа назад
Перевернул трактор и перевернулся сам: рискованный вираж "Приоры" попал на видео

Перевернул трактор и перевернулся сам: рискованный вираж "Приоры" попал на видео

3 часа назад
Институт развития интернета предложил ввести в школах уроки киберспорта

Институт развития интернета предложил ввести в школах уроки киберспорта

3 часа назад
Евро по 74: октябрьский фьючерс на Brent тянет рубль за собой

Евро по 74: октябрьский фьючерс на Brent тянет рубль за собой

4 часа назад
Макгрегор напал на пенсионера: экс-чемпиону UFC "шьют" новое дело

Макгрегор напал на пенсионера: экс-чемпиону UFC "шьют" новое дело

4 часа назад
"Аэрофлот" признан самым пунктуальным в топ-20 крупнейших авиакомпаний

"Аэрофлот" признан самым пунктуальным в топ-20 крупнейших авиакомпаний

5 часов назад
СМИ: российским операторам не дадут удобных частот для 5G

СМИ: российским операторам не дадут удобных частот для 5G

5 часов назад
Средний россиянин считает справедливой зарплату в 66 тысяч

Средний россиянин считает справедливой зарплату в 66 тысяч

6 часов назад
Семейный подарок обернулся скандалом и судом

Семейный подарок обернулся скандалом и судом

6 часов назад
Хакер из США оформил автономер "Ноль", но это закончилось очень плохо

Хакер из США оформил автономер "Ноль", но это закончилось очень плохо

6 часов назад
Двор в Екатеринбурге благоустроили, засыпав кусками бетонных плит

Двор в Екатеринбурге благоустроили, засыпав кусками бетонных плит

7 часов назад
После обновления "китайский Prado" Haval H9 стал как "Гелендваген"

После обновления "китайский Prado" Haval H9 стал как "Гелендваген"

7 часов назад
Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

7 часов назад
Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

Частный самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

8 часов назад
В 17 лет – пять детей: Росстат посчитал несовершеннолетних матерей

В 17 лет – пять детей: Росстат посчитал несовершеннолетних матерей

8 часов назад
Российский бриллиант "Дух Розы" могут продать на аукционе за $65 миллионов

Российский бриллиант "Дух Розы" могут продать на аукционе за $65 миллионов

9 часов назад
Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу Кашмира 16 августа

Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу Кашмира 16 августа

10 часов назад
Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

10 часов назад
Филадельфийский стрелок сдался полиции после 7 часов сопротивления

Филадельфийский стрелок сдался полиции после 7 часов сопротивления

10 часов назад
Массовые протесты в Гонконге продолжаются

Массовые протесты в Гонконге продолжаются

11 часов назад
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

11 часов назад