Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Как отмечают местные СМИ, решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить его задержание, передает РИА Новости.
Ранее 15 августа сообщалось, что капитан и трое членов экипажа Grace 1 были освобождены из-под стражи властями Гибралтара.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования о нарушении санкций ЕС против Сирии (в чем властями британского Гибралтара был заподозрен иранский танкер) полиция задержала его капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа.
Это произошло 4 июля, а 9 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе (иранских территориальных водах) британский танкер Stena Impero.
Впоследствии его сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж из 23 человек, в их числе трое россиян, остается на борту судна.
Фактически, инцидент со Stena Impero стал ответом властей Ирана на задержание их танкера властями британского Гибралтара.
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