Минтруд утвердил перечень "неженских" работ

Минтруд РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали на сайте кабинета министров России, где размещен соответствующий приказ ведомства.

Прежде в России женщинам было запрещены примерно 400 профессий, в обновленном перечне, который вступает в силу с 1 января 2021 года — порядка 100.

В частности, представительниц прекрасного пола не ждут на химическом производстве, подземных и горных работах, на металлообработке, бурении скважин, а также на добыче газа и нефти.

Слабый пол не примут на работы на радиотехнические производства, на заводы цветной и черной металлургии, на предприятия по ремонту и обслуживанию летательных аппаратов, судостроению и судоремонту.

Также запрещено принимать женщин в полиграфическое производство, на создание бумаги, картона, целлюлозы, цемента, на обработку камня и изготовление железобетонных изделий и теплоизоляционных материалов.