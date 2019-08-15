На кукурузное поле с полными баками: посадку А321 в Подмосковье уже назвали чудом

Пилоты самолета А321 "Уральских авиалиний" сегодня совершили настоящее чудо: они вручную смогли посадить самолет с полными баками топлива прямо на кукурузное поле. Причем так, что все пассажиры остались живы. Лайнер взлетел с аэродрома Жуковский, и почти сразу в двигатели попали птицы.

Момент посадки сняли сами пассажиры, хотя думали, что снимают взлет. Видно и птиц, которые промелькнули в кадре, а затем, скорее всего, именно они столкнулись с лайнером.

А это уже первые съемки после приземления: уже понятно, что опасность миновала, однако люди все еще шокированы, ищут друг друга и потерянные вещи. Лайнер сел буквально в чистом поле в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа.

"Примерно через 5 секунд поле взлета самолет начало очень жестко трясти, а затем начали мигать лампы и запахло гарью", — рассказывает пассажир Федор Галин.

"До посадки гробовая тишина была — все ждали своей участи. Потом резкий удар об землю", — добавляет еще одна пассажирка.

Лайнер вылетел в Симферополь в 6:15, но сразу после взлета прозвучал сигнал о возгорании силовой установки. На схеме системы Flightradar посекундно зафиксированы точка отрыва, точка начала снижения и посадки. Экипаж принял решение моментально.

"По факту после взлета попала птица в двигатель, он заглох. Обороты работали нестабильно. Потом и во второй двигатель тоже попала птица, он тоже заглох. Тяги не хватало, высота плавно падала. Приземлились в поле на ручном управлении. Командир взял управление", — говорит Георгий Мурзин, второй пилот самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии".

Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову предстояло невозможное, но он смог совершить чудо: с полными баками посадил многотонную машину на брюхо прямо в кукурузном поле. Перед этим экипаж убрал шасси и выключил оба двигателя. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа, обошлось без жертв.

Пассажиры уже предложили весь экипаж представить к государственным наградам. По мнению экспертов. пилоты приняли самое верное решение в чрезвычайных условиях.

"От пассажиров, которые были в самолете, огромное спасибо пилоту и бортпроводникам – они все вели себя просто героически. И всем пассажирам огромное спасибо, что без давки и без паники все друг другу помогали", — благодарит одна из пассажирок лайнера.

По предварительным данным, после жесткой посадки 55 человек обратились за медицинской помощью. В основном, у них ушибы и ссадины. Среди пострадавших девять детей.

"Пожара на борту воздушного судна не было, приземление произошло на кукурузное поле. После этого экипаж организовал эвакуацию пассажиров", — сообщил Алексей Нерадько, глава Росавиации.

Уже известно, что самолет А321 выпущен в 2003 году. Сначала использовался в Турции, с 2011 года — в "Уральских авиалиниях". Сертификат летной годности действует до ноября. Черные ящики самолета оказались невредимыми. В ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке. В происшествии сейчас разбирается специальная комиссия.

Пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку, на автобусах доставили в аэропорт Жуковский. Сюда оперативно прибыли экипажи скорой помощи. Сейчас с ними работают психологи. Всем пострадавшим медицинская помощь оказана оперативно.

Спасенные пассажиры аплодируют команде: людей до сих пор переполняют эмоции. Едва сдерживают слезы и сами бортпроводницы — для них всех 15 августа можно смело считать вторым днем рождения.