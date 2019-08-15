Забаррикадировавшийся в парикмахерской стрелок потребовал коньяк

Стрелок из парикмахерской в подмосковных Котельниках потребовал у ведущих с ним переговоры полицейскими коньяк. Это условие для продолжения переговоров. Ранее подвыпивший мужчина ворвался с охотничьим ружьем в салон красоты и открыл огонь. Персонал парикмахерской и клиенты разбежались после единственного выстрела. Жертв и пострадавших нет.

После этого неизвестный заперся в помещении салона красоты, сообщает "Интерфакс". По другим данным, стрельбу в потолок нетрезвый мужчина открыл в здании продуктового магазина в микрорайоне Белая Дача.

Установлено, что стрелявший — местный житель 1968 года рождения. К инциденту со стрельбой привел либо конфликт на бытовой почве, либо любовная драма, добавляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Подмосковья.