Британия запретила продажу подводных аппаратов в РФ, опасаясь нападения

Лондон ввел запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность уведомило Управление по контролю за экспортом Великобритании.

В ведомстве объяснили этот шаг опасением, что РФ может получить доступ к британским подводным кабелям в Атлантическом океане и повредить их, а значит, нанесет вред национальной безопасности Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий.

В 2019 командование НАТО заявило, что опасается за безопасность своих подводных коммуникаций из-за "активности" российских подводных лодок, сообщив, что, в частности, под удар могут попасть каналы связи между Европой и США.