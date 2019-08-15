Шюррле, Понсе и Бакаев – в старте "Спартака" на матч Лиги Европы с "Туном"

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле сыграет со швейцарским "Туном". Тренерский штаб "красно-белых" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящую игру.

С первых минут сыграют: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон, Зобнин, Гулиев, Шюррле, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ананидзе, Мелкадзе, Мельгарехо.

"Тун": Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

Напомним, первая игра завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:2. Ответный матч состоится в четверг, 15 августа и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве, начало – в 19:45 по местному времени.