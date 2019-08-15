Для стен Петропавловской крепости наступили "банные дни". Реставрировали гранит на Заячьем острове последний раз в 1965 году, но такой масштабной чистки еще не бывало. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Для ремонта и обновления камня не используют воду. Как рассказали специалисты, применяется сухой метод, так называемый воздушно-абразивный. Это делается для того, чтобы не травмировать сильно вековой камень. Снизу на плитку положили пленку, чтобы уберечь набережную от излишней пыли и грязи. Дополнительно используют и пылесос.

Памятные доски на стенах решили в этот раз не трогать. Позолоченные надписи может повредить песок. Ими специалисты займутся уже после окончания реставрационных работ.

Ремонтные работы идут и днем, и ночью. К началу сентября петербуржцы и гости города смогут оценить качество работ.