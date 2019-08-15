Мощный тайфун привел в Японии к человеческим жертвам

Обрушившийся на запад Японии мощный тропический шторм "Кроса" привел к гибели одного человека.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала газета The Japan Times.

Издание сообщило, что в префектуре Хиросима из-за сильных порывов ветра и высоких волн 82-летний мужчина упал в воду с судна, когда пытался пришвартоваться и утонул.

Всего же из-за шторма в 13 префектурах, расположенных на западе страны, 49 человек получили травмы различной степени тяжести. Более семи тысяч человек были эвакуированы, примерно две с половиной тысячи домов остались без электричества.

"Кроса" заставил отменить сотни внутренних авиационных рейсов, прервал движение поездов между Осакой и Кокурой, а также заставил прекратить паромное сообщение острова Сикоку с другими территориями Японии.