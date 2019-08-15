"Авангард" одержал волевую победу в товарищеском матче с московским "Динамо"

В рамках товарищеского матча омский "Авангард" одержал волевую победу над московским "Динамо". Встреча проходила на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе и завершилась со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Денис Зернов (39-я минута) и Вячеслав Войнов (45), а у москвичей единственную шайбу забросил Юусо Хиетанен (8).

Напомним, в следующем матче "Авангард" в четверг, 22 августа сыграет с "Северсталью", а "Динамо" четырьмя днями ранее встретится со столичным "Спартаком".