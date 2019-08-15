Чудо на кукурузном поле: 93 секунды после столкновения самолета со стаей чаек

Невероятная история спасения людей в Подмосковье. Здесь жесткую посадку совершил самолет "Уральских авиалиний", летевший из Жуковского в Симферополь. При взлете Airbus столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него отказали оба двигателя, а один из них загорелся. Но экипажу удалось посадить лайнер прямо на брюхо на расположенное поблизости кукурузное поле, а потом эвакуировать пассажиров. Все, кто находился на борту, а это более 230 человек, остались живы. 75 из них понадобилась медицинская помощь. Но в больнице — лишь одна пассажирка! В Кремле уже назвали летчиков героями.

На записанных пассажирами кадрах — первые секунды полета Airbus A321. При взлете с полосы аэродрома Жуковский самолет столкнулся со стаей птиц. Хлопок, и лайнер начал медленно набирать высоту. Но уже через километр устремился вниз. Что-то произошло с двигателями.

- Снижается и барахлит.

Пассажиры сняли и аварийную посадку, как самолет планировал над кукурузным полем. В воздухе Airbus был всего 1 минуту 33 секунды.

Тем, кто был на борту, крайне повезло. Лайнер садился с полными баками. Шасси уже убраны. Самолет буквально примял посевы кукурузы и скользил по ним.

На земле самолет немного задымился. Растеклось полтонны топлива. Экипаж срочно организовал эвакуацию пассажиров. По словам пострадавших, все было сделано быстро и профессионально. Операцией руководил командир судна Дамир Юсупов с мегафоном в руках.

"Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы", — командует Дамир Юсупов.

Сами пассажиры не скрывали эмоций. Благодарили экипаж за спасение.

- Товарищи, все целы?

- Живы, и то хорошо! Не говорите, ребятки!

- Да! Второе рождение!

"Спасибо вам большое! Спасибо вам большое за сохраненные жизни!" – благодарят экипаж пассажиры.

Все 233 человека живы. У пострадавших — незначительные травмы. Известно, что на борту была беременная женщина. По словам врачей, ни ей, ни ребенку ничего не угрожает. Есть и те, кто пока еще в больнице.

"Мне сын подарил билеты в Симферополь, чтобы я отдохнула на день рождения. Поэтому я сегодня решила полететь с Жуковского в Симферополь. Раз 6-7 затряслось, а потом такое мгновение, что мы начали падать. Потом я ничего не помню. При встряске у меня позвоночник так запекло, меня вытолкали из самолета. И я очень тяжело дошла до дороги", — поясняет пострадавшая.

Первые кареты скорой помощи не могли подъехать к самолету близко. Мешали посевы. К машинам на дороге люди шли пешком. Уже в аэропорту их встречали психологи.

"Это не передать парой слов, когда падаешь! Как нам повезло, не знаю, — говорит один из пассажиров рейса в Симферополь. — Едем домой. Все! Отпуск закончился!"

"Там у нас в принципе гробовая тишина была, — рассказывает о ситуации в салоне падающего самолета женщина. — Все просто ждали свей участи. Резкий удар о землю. Я просто держала маленького ребенка, потому что вес небольшой. Я боялась, что там ее трясти вообще будет".

У самолета оторвало правый двигатель. Смяло нос. Но сам корпус остался цел.

Сразу после аварийного приземления ближайшие подъезды к месту чрезвычайного происшествия оцепили полицейские. Все для того, чтобы на кукурузным поле не оказалось посторонних, которые мешали бы проводить оперативно-следственные действия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как правило, во время таких расследований специалисты назначают технические экспертизы, опрашивают механиков, которые проверяли борт перед вылетом, делают заборы топлива. Черные ящики будут расшифровывать в Межгосударственном авиационном комитете.

Вопросы появились к представителям Летно-исследовательского института Громова. Его оборудование должно было отпугивать птиц от аэродрома. В институте заявили: все системы работали штатно.

"На аэродроме работает комплекс профессионального биоаккустического оборудования. Он включает в себя приборы, имитирующие звуки пернатых, предупреждающие об опасности и крики хищных птиц, шумовые установки, отпугивающие птиц имитацией звуков выстрелов и другие приборы", — заявили в ЛИИ Громова.

"В аэропорту Жуковский, как и во всех наших аэропортах, существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов. Но насколько они эффективны? Это зависит от много факторов. Это расположение бытовых отходов на приаэродромной территории. Все эти факторы предстоит выяснить комиссии по расследованию аварии, которая приступила к работе", — пояснил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

В Минприроды уже потребовали провести проверки ближайших к Жуковскому свалок. Хотя такое соседство запрещено, одна из них находится рядом с аэропортом. Над ее территорией можно видеть целые стаи птиц. Об это проблеме говорят и местные жители.

"Мелкие пернатые, как правило не наносят существенного вреда самолетам. А вот чайки могут", — говорят об увесистых птицах местные жители.

Столкновение лайнера, который взлетает на скорости под 300 километров в час, даже с одной крупной птицей — сопоставимо с ударом от падения 100-килограммовой гири с высоты в 15 метров. По статистике, более половины таких встреч приходится именно на двигатель.

Турбина самолета спереди работает как пылесос: затягивает птицу в лопасти. Они деформируются, возникает вибрация. Дальше — сбой топливной системы. В худшем случае лопасти рассыпаются и разрушают топливный контур, из-за чего возникает пожар.

Пилоты могут отключить неисправный и погасить открытое горение. А дальше приземлиться на резервной мощности или спланировать, как это произошло под Жуковским.

"Это очень сложная ситуация, когда после взлета отказывает двигатель. Принимается решение сразу. Все видели, с каким крутым набором при взлете они идут. Переломит эту траекторию сразу на снижение, для того чтобы произвести выравнивание и мягкий подвод к земле — это действительно нужно мастерство", — считает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Еще одна удача — кукуруза. Еще пару лет назад вместо кукурузы на поле рос бурьян. Новые владельцы земли совсем недавно засеяли поле.

В ближайшее время следователи опросят и экипаж, и пассажиров, как свидетелей и потерпевших. К расследованию катастрофы с Airbus присоединяться и специалисты из Франции.