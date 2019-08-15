Спокойные и выдержанные: наставники рассказали о пилотах, спасших людей

Невероятная история спасения пассажиров самолета "Уральских авиалиний". Которые сегодня выжили благодаря героическим действиям пилотов, сумевших посадить неисправный лайнер прямо на кукурузное поле. Сейчас и эти пассажиры, и их родственники, и просто неравнодушные люди говорят и пишут слова благодарности в адрес экипажа.

Герои — все: и каждый бортпроводник, и командир воздушного судна. Сейчас они возле гостиницы "Дружба" в Жуковском. Им дали отдохнуть после всех опросов, выездов на место происшествия, медосмотров.

"Я себя героем нисколько не ощущаю. Выполнял то, что должен выполнять, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Думаю, это было единственное решение. В любой ситуации каждый пилот поступил точно также", — рассказал Дамир Юсупов, командир воздушного судна.

Ему 41 год. Посадив Airbus в кукурузном поле и убедившись, что все живы, Дамир позвонил жене в Екатеринбург.

"Любимая, привет, все хорошо, все живы! Я говорю: что случилось? Он говорит: птица в двигатель попала. У меня ужас, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать: мама не плачь", — рассказала Наталья Юсупова, жена.

Они познакомились в воздухе. Дамир в тот день летел как пассажир.

"Мы летели с дочкой на пассажирском сидении, смотрим, идет человек в форме, пробирается. Мы на последнем ряду сидели, больше мест не было, только рядом с нами одно. Я говорю: ой, вы, наверное, к нам, сел к окну, дочка стала с ним общаться", — вспоминает жена.

Он несколько лет работал юристом в фонде жилья и ипотеки Сызрани, но летчиком хотел быть всегда.

"У него отец пилот, он с детства рос в этой атмосфере, мечтал летать, грезил небом", — говорит жена.

Отец — пилот вертолета. Дамир поступил в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. Училище в Бугуруслане — его филиал. БЛУГА. Известная летная школа.

"Блестяще закончил училище, закончил на одни пятерки с красным дипломом, спокойный, выдержанный, взрослый человек, умеющий давать оценку своим действиям", — рассказал Иван Петров, заместитель директора по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации.

Второй пилот — Георгий Мурзин. Ему 23 года, но школа та же — Бугуруслан. Ходил в те же классы и на тот же аэродром.

"Выпуск 2017-го. Летали, обучались и выпускались они на современных самолетах. Гитарист, спокойный, с хорошей и отличной успеваемостью", — подчеркнул Иван Петров.

Но мгновенные правильные решения нужно было принимать и бортпроводникам. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, как только ситуация стала безопасной, позвонил домой в Екатеринбург и успокоил родных и друзей.

"Проснулся от сообщения. Видео скинул, где они приземлились в поле", — говорит Антон Охотников, его друг.

Это наш герой — говорят все во дворе.

"Я его вот такого знал, сейчас вот такой стал, летает, все", — говорит дед Виктор.

Родные никак не могут успокоиться, хотя все давно позади.

"Домой позвонил, два слова сказал: успокой родителей, все хорошо. Остальное из телевизора узнали", — делится эмоциями Ольга Шепелева, сестра.

"Увидел, что самолет приземлился неудачно, потом позвонила мне дочь, говорит, наверное, Дима там", — рассказал Николай Ивлицкий, отец.

Они все должны быть названы поименно. Дмитрий Гончаренко. И героические девушки: Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина.

"Мы действовали согласно инструкциям. То есть мы, все это отрабатывали на тренажерах", — рассказала Надежда Вершинина.

Да, каждый из них когда-то проходил подготовку, как себя вести во внештатной ситуации. Но это — тренировки. Не каждый день спасаешь жизни. Сегодня это произошло. С каждым из этих героев.