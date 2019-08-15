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15 августа 201921:26 Ольга Турчанинова

Дорогое спасение от псевдоболезней: раскрыта технология медицинского мошенничества

Дорогое спасение от псевдоболезней: раскрыта технология медицинского мошенничества

Два дня назад в редакции "Вестей" раздался телефонный звонок. Вежливый, но настойчивый голос предложил подошедшему к телефону сотруднику пройти бесплатное медицинское обследование и убедиться в отсутствии тяжелых заболеваний. Предложение приняли. Худшие ожидания подтвердились, наш сотрудник болен, его надо спасать. Но это дорого.

Три сердечных приступа и пачка документов из суда — так закончилось лечение для Майи Владимировны. Она потеряла не только полмиллиона рублей, но и здоровье.

"Сейчас мне вообще предложена операция. Я полностью на таблетках, конечно. Трех раз мне было достаточно попасть в кардиореанимацию, среди всех старичков умирающих, чтобы понять, как жизнь на волоске может висеть", — поясняет потерпевшая Майя Метелицкая.

События развивались стандартно: звонок из call-центра компании "Импульс Лайф", обследование, постановка серьезного диагноза. И огромный кредит на лечение. А начиналось все с пяти бесплатных процедур, на что и ловят клиентов.

"Тебе говорят, как это будет полезно и так далее, и так далее. Завершающее — это визит к врачу. Проводят диагностику по Фоллю, по точечкам. И объясняют: да, у вас вот то-то-то-то-то, многое нарушено", — раскрывает технику мошенничества потерпевшая Майя Метелицкая.

На бесплатное лечение согласились и журналисты телеканала "Россия". Большой офис, на Тверской, белые халаты. На первый взгляд, серьезное медзаведение. Куратор Роман задает несколько вопросов и на глаз ставит диагноз.

"Это называется нарушение кровообращения. Холестерин у вас", — поясняет Роман.

Журналистам пообещали быстрое исцеление. На живот надели пояс, бьющий током, под ногами подставка со слабыми разряды — почти электрический стул. То и есть чудо-аппарат, который лечит всё!

- Это очищение организма, вывести все шлаки, соли, все токсины из организма.

Сеанс длится час. Воздействие на организм, как говорят, мгновенное. И правда, давление подскочило до 140, что не удивительно: физиотерапия имеет противопоказания. А использованный аппарат в реестре Росздравнадзора даже не зарегистрирован.

"Вместо того, чтобы идти обследоваться и пытаться понять причину этой боли, мы просто снимаем симптом. Зачастую использование такого рода приборов напрямую вредит здоровью", — констатирует врач-терапевт Татьяна Романенко.

Кредит в 100 тысяч рублей. Чтобы оплатить его, в этом месяце Людмила заложила золотые украшения. По анализу крови ей практически вынесли смертельный приговор.

"С сосудами головного мозга все очень плохо, что я могу идти по улице и замертво упасть, — рассказывает потерпевшая Людмила Андрейкулич. — Сказали, что надо срочно лечиться, что лечиться я смогу только у вас, в вашей клинике, только она может помочь".

— Это на основании одного анализа крови?

"Да, и по показаниям аппарата, к которому датчики подключаются", — поясняет женщина.

У представителя клиники на все претензии есть ответ: дескать, исследования проводят не они, а внимание — консалтинговая компания — поставщик пациентов. При нас смотрят карту: никаких смертельных болезней, естественно, нет. В ход идет шантаж: обещают вернуть всю сумму, если все это не попадет в эфир.

"Никто не давал право меня снимать", — заявляет представительница медцентра.

- Камеру не трогайте, — просят журналисты. — Вы сейчас попросили не выдавать это в эфир, чтобы вернуть деньги.

- А зачем это? Это потребительский экстремизм!

Поняв, что такие методы действуют на доверчивых клиентов, но не на журналистов, деньги нам обещают вернуть. Но, Майе Владимировне получить свои деньги не удалось даже через суд. Доказать психологическое давление и нанесенный аппаратом вред здоровью оказалось невозможным.

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