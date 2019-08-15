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Допинг-скандалы 45 минут назад

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15 августа 201920:05

Две российские тяжелоатлетки получили по восемь лет дисквалификации за допинг

фото: sputnik-ossetia.ru

Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать на восемь лет двух спортсменок.

Как сообщает пресс-служба "РУСАДА", за повторное нарушение Общероссийских антидопинговых правил на восемь лет дисквалифицирована Мстиева Диана. Также восемь лет дисквалификации за употребление допинга получила 19-летняя Александра Самуйлова.

Помимо этого, по четыре года дисквалификации получили 68-летний тренер Виктор Самуйлов и спортсменка Киреева Рината.

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