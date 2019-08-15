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Аварийная посадка А321 в Жуковском 27 минут назад
После аварийной посадки в Жуковском пассажиры не решаются сесть в самолет
После жесткой посадки аэробуса в Подмосковье в больнице остается только одна пострадавшая пассажирка. У остальных был выбор — получить компенсацию за билеты или вылететь в Симферополь из Жуковского и Домодедова. Специально для них организовали несколько рейсов, но вновь садиться в самолет решились не все.
Топливо уже слито, личные вещи пассажиров извлечены, но потерпевший жесткую посадку лайнер по-прежнему окружен машинами спасателей, полиции и пожарных. Здесь завершают работу следователи и специалисты Росавиации.
В течение дня за медицинской помощью обратились 76 человек. У всех травмы, в основном незначительные. На ночь в больнице оставили только одну женщину. Те, кто не пострадал совсем, нашли в себе силы совершить вторую попытку добраться до моря. В обед они вылетели из все того же Жуковского, который, несмотря на происшествие, продолжал работать в штатном режиме. Их самолет уже благополучно приземлился в Симферополе. По прилету все разговоры все о том же чудесном спасении.
Еще 60 пассажиров А321 сейчас резервным бортом вылетают в Симферополь из Домодедова. К рейсу обещали доставить их багаж, но не успели. Теперь чемоданы будут развозить по гостиницам.
За личными вещами, забытыми в салоне, обращаться предлагают на горячую линию авиакомпании. Но это, кажется, не испортило настроения пассажирам.
Одна из пассажиров не теряет надежды на то, что им еще удастся отдохнуть, поскольку изначально планы были именно такими: "Раз получилось такое, будем надеяться, что этого больше не повторится".
"Больше всего я хотела бы сейчас оказаться на море", — отмечает еще одна пассажирка. Ее супруг заявляет, что также поддерживает жену. По его словам, теперь в отпуске они будут "отрываться так, как никогда, на полную катушку", поскольку такие моменты заставляют ценить жизнь.
Более семидесяти пассажиров свои билеты все же сдали. Многие туроператоры идут навстречу — предлагают даже вернуть деньги за путевки или бесплатно изменить даты. Еще восемьдесят пассажиров разъехались по домам. Что касается А321, то эту ночь он проведет на кукурузном поле.
"Сейчас пока производятся следственные действия. Пока работает МАК. Необходимо будет подогнать спецтехнику и, соответственно, организовать часть мероприятий, которые потребуют какого-то времени. Полетам воздушных судов это не мешает", — прокомментировал ситуацию первый заместитель генерального директора АО "РАМПОРТ АЭРО" Евгений Солодилин.
Как только закончатся следственные мероприятия, самолет начнут готовить к разборке — выводить его с кукурузного поля решено по частям.
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