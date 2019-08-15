На Талдомской улице в Москве загорелся производственный цех

На севере Москвы горит производственный цех: пожар разгорелся в промзоне на Талдомской улице. Клубы дыма видно за несколько километров.

Площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Есть сообщения об одном пострадавшем.

По последним данным, возгорание удалось локализовать. На месте ЧП продолжают работать несколько пожарных расчетов.