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Аварийная посадка А321 в Жуковском 30 минут назад
Не хватило мощности двигателя: решение сажать самолет на поле пришло за секунды
Командир самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, заявил, что не считает себя героем. По словам Дамира Юсупова, он просто выполнял свои обязанности. Вечером 15 августа летчик рассказал журналистам, что изначально хотел развернуть самолет, но мощности двигателей не хватало даже для того, чтобы удерживать его в воздухе.
Вечером тяжелого дня — короткая пресс-конференция. Экипаж "Уральских авиалиний" ждали не только журналисты, но и жители Жуковского, которые хотели увидеть героев, спасших больше двух сотен жизней.
Вспоминая, пожалуй, самые ответственные минуты в своей жизни, Дамир Юсупов скромно рассказывает: героем себя не считает, потому что у него была задача — спасти людей. Нештатную ситуацию он отрабатывал на новом тренажере, который недавно закупили "Уральские авиалинии". Говорит, что пришло решение и даже не упоминает, что именно он взял на себя всю ответственность.
"Решение менялось несколько раз, потому что я планировал набрать высоту", — рассказывает пилот Юсупов.
Капитану, которого за хладнокровие и мужество благодарит вся страна, 41 год. Сын вертолетчика, он и сам хотел летать. Но в летное училище сразу не взяли: не прошел медкомиссию. Он отучился на юриста, работал в администрации Сызрани, но все же поборолся за свою мечту. В Университет гражданской авиации поступил в 33 года и закончил его с отличием. Летать начинал вторым пилотом, позже стал командиром воздушного суда.
Второму пилоту Георгию Мурзину — 23 года. Выпускник того же вуза, что и капитан Юсупов, он налетал всего лишь 600 часов. Пока пилоты мужественно сажали машину, не растерялись и их коллеги, работавшие в салоне. Успокоили, насколько это было возможно, пассажиров, провели эвакуацию. Они сразу объяснили людям: надо как можно быстрее уйти подальше от самолета. О спасении стюардессы рассказывают скупым языком протокола, но чувства скрыть не могут.
"Мы действовали согласно инструкциям", — поясняет сквозь слезы стюардесса.
А старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий произнес фразу, которая уже стала крылатой.
- Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
Полет, в котором экипаж проявил все свое мужество и профессионализм, для них не станет последним. И пилоты, и бортпроводники хотят вернуться на службу, когда оправятся от стресса. Вечер тяжелого дня для них продолжился в самолете. Героический экипаж отправился в Екатеринбург. Домой.
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