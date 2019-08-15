Теннис. Барти переиграла Контавейт, Соболенко уступила Саккари

Австралийская теннисистка, вторая ракетка мира Эшли Барти в третьем круге турнира в американском Цинциннати в трех сетах за два часа 12 минут обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт – 4:6, 7:5, 7:5.

Барти девять раз подала навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а у Контавейт, занимающей 20-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.

В параллельной встрече Арина Соболенко (9) из Белоруссии проиграла представительнице Греции Марии Саккари – 6:7 (4:7), 4:6, 4:6. Таким образом, Барти и Саккари встретятся в четвертьфинале турнира.