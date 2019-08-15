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15 августа 201922:19 Евгения Земцова

"Он бывал в самолете Эпштейна 27 раз": Трамп обвинил Билла Клинтона во лжи

"Он бывал в самолете Эпштейна 27 раз": Трамп обвинил Билла Клинтона во лжи

В особняке погибшего миллиардера Джеффри Эпштейна обнаружили портрет американский президента Билла Клинтона. Раньше они часто появлялись вместе на публике, было сделано много снимков. Которые теперь невозможно найти в Интернете. Их удалили. Сам Клинтон тесное общение с Эпштейном отрицает.

Билл Клинтон в расслабленной и даже слегка фамильярной позе — в кресле Овального кабинета. Он улыбается и показывает пальцем на зрителя. Всё бы ничего, но на бывшем американском президенте – синее платье и красные туфли на шпильках.

То ли намёк на распределение ролей в семье Клинтонов, то ли отсылка к Монике Левински, которой тоже шёл этот цвет. Автор полотна, австралийская художница Петрина Райан-Клейд впервые представила его публике ещё в 2012 году. Но до сих пор так и не разъяснила зашифрованное послание.

Портрет провокационного характера обнаружили в особняке скандально известного, умершего при сомнительных обстоятельствах, миллиардера Джеффри Эпштейна. И с новой силой обострился вопрос, вот уже какую неделю взрывающий общественность: какую роль Билл Клинтон сыграл в жизни, а может быть — и смерти финансиста?

"С тех самых пор, как президент Трамп ретвитнул мой пост, мне начали присылать смертельные угрозы, мне угрожают каждый день, предупреждают, чтобы я почаще оглядывался", — заявил Терренс Уильямс, юморист.

Уильямс — автор видеоролика, где он решил провести подсчёт тех, кого якобы, отправила на тот свет чета Клинтон. Пост так и остался бы шуткой, если бы его не ретвитнул Дональд Трамп.

"Мне угрожают, а теперь ещё и Facebook решил заняться фактчекингом. Меня и мою страницу, мои посты проверяют на предмет фейковых новостей. Я – юморист, как можно проверять на подлинность мои шутки?!" – недоумевает Уильямс.

Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Как свидетельствуют многочисленные фото и видео, Эпштейн часто появлялся на публике в компании сильных мира сего — и Клинтона, и принца Эндрю, герцога Йоркского. Все они теперь на прицеле у острых на язык репортёров многочисленных, в том числе – жёлтых таблоидов.

Ещё один человек, который в прошлом часто попадал в светские хроники в обществе Джеффри Эпштейна – собственно, сам Дональд Трамп. Ещё при первых намёках на обвинения филантропа в педофилии американский лидер поторопился заявить, что мало знаком с подозреваемым. Ну а после смерти последнего, отвечая на вопрос о возможной причастности к ней Билла Клинтона – лишь добавил пищи для размышлений конспирологам.

"Я понятия не имею. Я знаю, что он был в самолете Эпштейна 27 раз. Сам он говорил, что был там четыре раза. Но когда проверили бортовой журнал, оказалось, что Билл Клинтон, который был очень хорошим другом Эпштейна, был в самолете около 27 или 28 раз. Так почему он сказал четыре? Теперь вопрос, который вы должны задать: "Билл Клинтон бывал на острове?" У Эпштейна был остров, и это было не очень хорошее место, насколько я понимаю. Я никогда не был там. Итак, вы должны спросить: бывал ли Билл Клинтон на этом острове? Это вопрос. Если вы узнаете это, вы узнаете много нового", — заявил Трамп.

На прошлой неделе Эпштейна нашли повешенным в тюрьме Нью Йорка. Ее охрана солгала следствию про регулярные проверки заключённого – их не было. Видеонаблюдение не работало.

В прессе появилась информация о криках из камеры в день смерти Эпштейна. Аутопсия показала многочисленные переломы костей шеи, в том числе подъязычной кости. Такие травмы бывают при повешении. Но ещё чаще – при убийстве путём удушения. И главный вопрос, которым теперь задаются СМИ и следователи – кому было выгодно избавиться от готового сотрудничать с властями миллиардера?

Как бы то ни было, Эпштейн мёртв, но дело против него и тех, кто помогал ему устраивать секс-вечеринки с участием несовершеннолетних, живёт.

Одна из его предполагаемых жертв, Дженнифер Араоз, подала в суд на "давнего партнера" миллиардера — Гилен Максвелл и трех женщин, работавших у Эпштейна в качестве прислуги. Араоз утверждает, что все они участвовали в организации вечеринок, на которых совсем юные девушки подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

"Эпштейн никогда не действовал один. У него было множество партнеров и он окружал себя влиятельными людьми", — говорит Кимберли Лернер, адвокат Дженнифер Араоз.

Где находится Гилен Максвелл, британская светская львица и близкая подруга финансиста – до сих пор точно не известно. Как только зазвучали обвинения в адрес Эпштейна, она отдалилась от старого друга.

По данным The New York Times, ее таунхаус на Манхэттане был продан за 15 миллионов долларов ещё в 2016 году. На публике она не появлялась три последних года. В прессе всё чаще вспоминают её отца Роберта Максвелла. Британский медиамагнат, которому приписывали сотрудничество со спецслужбами Израиля и Советского союза, умер при загадочных обстоятельствах. После смерти вскрылись его махинации с пенсионными фондами и дочерними компаниями — на сотни миллионов долларов.

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