"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, одержав волевую победу над "Туном"

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" одержал волевую победу над швейцарской командой "Тун" – 2:1.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей: на седьмой минуте голом отметился защитник швейцарской команды Штефан Гларнер.

Во второй половине встречи аргентинский форвард "красно-белых" Эсекьель Понсе восстановил равенство в счете, забив на 52-й минуте, через шесть минут отличился его одноклубник, новичок москвичей Андре Шюррле.

Первая игра завершилась победой столичной команды со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей "Спартак" (5:3) вышел в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния "Брага" – "Брондбю" (4:2 – после первой игры).