Сенсационное заявление Трампа: СМИ пытаются подорвать экономику США

СМИ с помощью фейк-ньюс пытаются подорвать экономику США. И все ради того, чтобы навредить ему лично. Это сенсационное заявление сделал 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его мнению, пресса делает все возможное, чтобы вызвать крах американской экономики. "Они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания. Но у них есть проблема — экономика слишком сильная, и мы скоро одержим большую победу по торговле, все это знают, включая Китай!" – написал Трамп в своем Twitter.

The Fake News Media is doing everything they can to crash the economy because they think that will be bad for me and my re-election. The problem they have is that the economy is way too strong and we will soon be winning big on Trade, and everyone knows that, including China!