В Чечне погибли в ДТП шесть человек

Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей – Chevrolet и Lada Granta.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МВД РФ по региону.

Сообщается, что трагедия произошла на федеральной трассе "Кавказ". По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением, после чего его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой легковушкой.

Один пассажир был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что машинами управляли жители Северной Осетии и Краснодарского края. На месте ДТП работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.