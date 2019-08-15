На севере Швейцарии нашли неизвестные рисунки автора к "Маленькому принцу"

Папку с неизвестными рисунка Антуана де Сент-Экзюпери для "Маленького принца" найдены на севере Швейцарии. Рисунки выполнены тушью и акварелью. Среди них изображения Маленького принца с Лисом и картинка удава, проглотившего слона.

Даты на рисунках нет, сообщает "Интерфакс". Однако эксперты уверены: это одни из ранних иллюстраций автора к его же сказке. Папка с этими и другими работами принадлежала предпринимателю и коллекционеру Брюно Стефанини. Он умер в 2018 году. 30 лет назад на торгах в Швейцарии коллекционер приобрел их на торгах.

С тех пор они хранились в старинном здании в Цюрихе, принадлежащем Стефанини.

"Маленький принц" был издан в Нью-Йорке в 1943 году. Рисунки для книги сделал сам автор. Книга была переведена более чем на три сотни языков мира. Оригиналы иллюстраций хранятся в библиотеке Morgan Library в Нью-Йорке. Библиотеку собираются официально уведомить о новой находке, чтобы объединить коллекцию.

Антуан де Сент-Экзюпери погиб 31 июля 1941 года. Пилот вылетел на разведку с аэродрома в Сардинии. Обломки самолета были найдены в море недалеко от Марселя.