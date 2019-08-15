"Заря" и БАТЭ вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинская "Заря" обыграла болгарский ЦСКА. Встреча проходила на поле "Славутич-Арены" в Запорожье и завершилась победой команды из Луганска с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 90-й минуте забил Назарий Русин. Первая игра противостояния завершилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч "Заря" (2:1) вышла в раунд плей-офф квалификации турнира, где сыграет с победителем противостояния "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания).

Также в раунд плей-офф отбора Лиги Европы вышел белорусский клуб БАТЭ, который в ответном матче дома сыграл вничью с боснийским "Сараево" (0:0), а на выезде одержал победу со счетом 2:1. Команда из города Борисов за право играть в групповом этапе соревнования поспорит с победителем противостояния "Астана" (Казахстан) – "Валлетта" (Мальта).