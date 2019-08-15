Кононов о волевой победе "Спартака": пропущенный гол по-хорошему разозлил

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Спартак" одержал волевую победу над швейцарским "Туном" (2:1). Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Не считаю, что команда недонастроилась. Была проведена работа над ошибками, сделанными в первом матче, – приводит слова Кононова ТАСС. – Мы знали, что соперник будет играть раскрепощенно и готов преподнести сенсацию. Плохая игра "Спартака" в первые минуты, видимо, связана с тем, что мы не ожидали настолько мощного настроя "Туна" – пропущенный гол по-хорошему разозлил".

Напомним, первая игра завершилась победой столичной команды со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей "Спартак" (5:3) вышел в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния "Брага" – "Брондбю".