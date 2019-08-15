В Крым прибыл второй самолет с пассажирами лайнера, аварийно севшего в Подмосковье

В Симферополе приземлился самолет, вылетевший из Москвы со второй группой пассажиров лайнера, который совершил аварийную посадку в Московской области.

На борту этого самолета находились 58 человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле. Другие пассажиры отказались лететь в Крым, некоторые решили перенести полет на другие даты.

Первая группа прибыла в Симферополь в 19:21, сообщает "Интерфакс".

Ранним утром в четверг самолет Airbus A321, следовавший в Крым, сразу после взлета совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. При взлете машина столкнулась со стаей чаек, из-за чего у нее отказали оба двигателя, а один из них загорелся.

Но экипажу удалось посадить лайнер прямо на брюхо на расположенное поблизости кукурузное поле, а потом эвакуировать пассажиров. Все, кто находился на борту, а это более 230 человек, остались живы.