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Аварийная посадка А321 в Жуковском 16 минут назад

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15 августа 201923:34

В Крым прибыл второй самолет с пассажирами лайнера, аварийно севшего в Подмосковье

Global Look Press

В Симферополе приземлился самолет, вылетевший из Москвы со второй группой пассажиров лайнера, который совершил аварийную посадку в Московской области.

На борту этого самолета находились 58 человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле. Другие пассажиры отказались лететь в Крым, некоторые решили перенести полет на другие даты.

Первая группа прибыла в Симферополь в 19:21, сообщает "Интерфакс".

Ранним утром в четверг самолет Airbus A321, следовавший в Крым, сразу после взлета совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. При взлете машина столкнулась со стаей чаек, из-за чего у нее отказали оба двигателя, а один из них загорелся.

Но экипажу удалось посадить лайнер прямо на брюхо на расположенное поблизости кукурузное поле, а потом эвакуировать пассажиров. Все, кто находился на борту, а это более 230 человек, остались живы.

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