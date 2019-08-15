15 августа 201923:55
Рублев за час обыграл Федерера в третьем круге турнира в Цинциннати
Российский теннисист, 70-я ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге турнира в американском Цинциннати в двух сетах за один час обыграл представителя Швейцарии Роджера Федерера – 6:3, 6:4.
Рублев пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.
Таким образом, россиянин вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с соотечественником Даниилом Медведевым, который в 1/8 финала разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.
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