Сальвини VS Конте: антимигрантское противостояние набирает обороты

Сразу шесть европейских стран выразили готовность принять мигрантов, которые вот уже две недели дрейфуют по Средиземному морю. Итальянский суд разрешил судну с беженцами войти в территориальные воды страны, однако вице-премьер Маттео Сальвини пообещал отменить это решение в вышестоящей инстанции. Как беженцы из Ливии стали фактором внутренней политики Италии?

На борту переполненного судна нехитрый обед. Чай с печеньем – вот и все, что благотворители с Open Arms могут предложить людям, которые уже две недели не стояли на твердой земле. Посреди штормящего Средиземного моря уставшие мигранты внимательно слушают новости с далеких берегов.

"Наша организация с помощью юристов подала апелляцию, и мы выиграли эту апелляцию. Больше нет законных причин не допускать нашу лодку в итальянские воды".

147 беженцев из Ливии, сами не ведая, подвели к пропасти и без того расшатавшееся коалиционное правительство Италии, к берегам которой они стремятся. Вице-премьер Сальвини, не скрывающий антимигрантских взглядов, добивается досрочных выборов, надеясь в будущем получить пост премьера.

А глава правительства Джузеппе Конте, над которым повисла угроза вотума недоверия, пытается спасти коалицию от краха. Конте призвал своего заместителя к человеколюбию и написал ему открытое письмо. Оно начинается со слов "Любезный министр внутренних дел, дорогой Маттео".

"Если мы действительно хотим защитить наши "национальные интересы", мы не можем просто встать на позицию абсолютной непримиримости. У нас километры побережья, мы находимся в нескольких часах плавания из Африки и Ближнего Востока. Ты сам мог убедиться, насколько трудно противостоять ежедневным, ежеминутным нелегальным высадкам".

Пока итальянскую политику штормит, суд столичной области Лацио неожиданно снял с Open Arms запрет на вход в итальянские территориальные воды. Судно встало на якорь рядом с островом Лампедуза в ожидании дальнейших разрешений. В неправительственной организации надеются при первой возможности высадить на берег 30 детей и подростков. Принять у себя мигрантов сегодня согласились шесть стран — Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.

Министр внутренних дел Сальвини между тем настаивает, что действия Open Arms преследуют "политическую цель доставки мигрантов в Италию". И собирается оспорить решение суда Лацио в вышестоящем Государственном совете.

"Я не верю в совпадения. Очень странно, что ровно в середине августа кто-то прилагает усилия, чтобы вновь открыть двери нелегальной иммиграции. В последние часы по Средиземному морю рыскают шесть неправительственных организаций. Хотите сказать, что в Италии любой может делать, что хочет, и мы должны каждый раз пускать группы по 300 человек? Мои поздравления", — говорит вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Эти заявления вице-премьер сделал на совещании по безопасности в Кастель Вольтурно. В прибрежном южном городке, где две трети жителей – приезжие, причем многие — нелегалы, Маттео Сальвини встретили улюлюканьем и свистом.

Вице-премьер Сальвини старается держать лицо и не отдавать ни пяди итальянской земли незваным гостям, которые все прибывают. Сейчас по Средиземному морю курсирует еще одно спасательное судно — Ocean Viking под норвежским флагом. На его борту 356 человек.