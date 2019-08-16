Осложнения после пневмонии стали причиной смерти Нобелевского лауреата Муллиса

В США в возрасте 74 лет скончался лауреат Нобелевской премии, американский ученый — биохимик Кэри Муллис. Об этом печальном событии сообщила его супруга — Нэнси Косгроув Муллис.

Ученый умер 7 августа у себя дома в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич​​​. Установлена причина смерти — сердечная и респираторная недостаточность, вызванная осложнениями после пневмонии, передает РИА Новости.

В 1993 году Муллис разделил Нобелевскую премию по химии с британским ученым Майком Смитом за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК.

Кэри Муллис был известен неординарными взглядами и стилем жизни. Так, в 1995 году ученый был приглашен в качестве эксперта на процесс против футболиста О. Джея Симпсона, обвинявшегося в убийстве. Сторона обвинения предупредила адвокатов спортсмена, что поставит под вопрос показания Муллиса из-за его пристрастия к алкоголю и наркотикам. Эти факты были известны определенному кругу лиц, отрицать их было бессмысленно, поэтому ученый на заседаниях так и не появился.