В Молдавии принят закон о парламентских выборах

Выборы в парламент Молдавии будут проводиться только по партийным спискам. Этот закон депутаты приняли в третьем, окончательном чтении.

Кроме того, процентный барьер для партий снизили с шести до пяти процентов, а для избирательных блоков — с восьми до семи, передает "Россия 24".

При этом, местные выборы, назначенные на 20 октября, пройдут по старым правилам.

Пропорциональная избирательная система действовала в стране до 2017 года, когда ее заменили на смешанную. Ту реформу жестко критиковала как молдавская общественность, так и международные эксперты.