КНДР произвела очередной запуск снарядов в сторону Японского моря

Комитет начальников штабов Республики Корея распространил заявление о запуске КНДР двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Снаряды были запущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря, передает ТАСС.

За последние три недели это шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном. Последний из них проводился 10 августа.