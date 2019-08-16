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16 августа 201906:09

Глава Союза отельеров Средиземноморья: турецкие отели сохраняют all inclusive

Глава Союза отельеров Средиземноморья: турецкие отели сохраняют all inclusive

All inclusive остается. Турецкие отели не планируют отказываться от системы "все включено". Об этом заявил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы в интервью РИА Новости.

Причина — такая система пользуется слишком большой популярностью среди туристов, передает "Россия 24".

Он также отметил, что каждый отель сам выбирает, по какой системе ему работать, и никто не в праве ему мешать. Ягджи подчеркнул, что в Турции спрос на "все включено" высок, и прошения об ее отмене не имеют под собой никакого разумного основания.

Ранее торгово-промышленная палата курортов Сиде и Аланьи обратилась к властям Турции с требованием ограничить работу отелей по системе "все включено". По их словам, она наносит ущерб их бизнесу — туристы все меньше тратят за пределами отелей, и доходы торговцев падают.

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