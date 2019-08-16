Найденный в омской тайге трехлетний мальчик здоров

Трехлетнего мальчика, найденного в омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение. Врачи не нашли у него ухудшения здоровья после двух суток скитаний по лесу и перенесенного стресса.

Коля Бархатов не простужен, нормально ест, общается с родителями. Он пропал 13 августа: родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды в лес. Ребенка искали сотни полицейских, добровольцев и местных жителей.

Нашли накануне в нескольких километрах от места пропажи. Мальчик вышел из машины, в которой его оставили родители, и исчез.

Помогла лишь следующая находка — кепка Коли. Зону поисков сузили, бросив все силы на один участок. И вот в ответ на голос одного из добровольцев услышали детский плач.