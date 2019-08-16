Июль стал самым жарким месяцем во всем мире, кроме России

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, правда, не в России, а в мире.

Как сообщает New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований, среднемировая температура в прошлом месяце составила 16,7 градусов по Цельсию, и это самый высокий показатель. Рекордная жара была зарегистрирована во всех частях земного шара — от Северной Америки до юга Африки.

А вот в России антирекорды, сообщает "Россия 24". В московском регионе июль стал самым холодным за последние сто лет. Средняя месячная температура в столице была ниже нормы на 1,5 градуса.

Между тем в пятницу в Москве будет снова пасмурная погода с кратковременными дождями. Максимальная температура — 16-18 градусов, что на три градуса ниже климатической нормы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.