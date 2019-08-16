Семь приморских сел остаются отрезанными от большой земли в результате тайфуна "Кроса"

В результате сильных дождей, вызванных тайфуном "Кроса", в Приморском крае семь населенных пунктов оказались отрезанными от большой земли. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Наиболее сильные осадки прошли в Пограничном и Хасанском районах.

По последним данным, сообщение нарушено в селах Покровка, Измайлиха, Саровка, Новокрещенка, Метеоритное, Лимонники Красноармейского района и Яконовка Уссурийского городского округа. Также произошли переливы на дорогах, ведущим еще к нескольким населенным пунктам, однако они имеют альтернативные проезды.

На данным момент остаются подтопленными около 20 домов и более 300 придомовых территорий в Красноармейском и Пожарском районах, Лесозаводском и Дальнереченском городских округах. Паводок размыл объездную дорогу в районе села Приозреное Хорольского района Приморья. Как отмечают местные жители, всегда во время интенсивных дождей они они вынуждены проезжать пользоваться аварийным мостом через реку Козловку.

В администрации Приморского края заявили, что во всех населенных пунктах перебои с электричеством отсутствуют, а над устранением мелких аварий оперативно работают аварийные бригады. Всего устраненяют последствия стихии в регионе более 60 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, гредейры и высокопроходимые машины.

В настоящий момент задействовано более тысячи единиц техники. Кроме того, помощь населению оказывают сотрудники МЧС и около 50 человек личного состава региональной поисково-спасательной службы.