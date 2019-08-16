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Аварийная посадка А321 в Жуковском 18 минут назад

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16 августа 201910:03 Александра Суворова

100 тысяч за 93 секунды прерванного полета: все пассажиры спасенного рейса получат компенсацию

100 тысяч за 93 секунды прерванного полета: все пассажиры спасенного рейса получат компенсацию

По 100 тысяч рублей компенсации получит каждый пассажир, который находился на борту самолета "Уральских авиалиний", севшего на кукурузное поле в Подмосковье. Кроме того, все они были застрахованы.

Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний" будет выплачена компенсация. Ее сумма — 100 тысяч рублей. Такое решение приняли перевозчик и страховая компания.

Те, кто получил повреждения и находится в больнице, получат дополнительные выплаты. Ведь это страховой случай.

"Выплаты будут осуществляться в соответствии с законодательством о страховании. Все пассажиры были застрахованы в обязательном порядке. Но страховая компания "АльфаСтрахование" вместе с авиакомпанией уже сейчас приняли решение о выплатах по 100 тысяч рублей каждому пассажиру, находившемуся на борту воздушного судна, независимо от того, получил травмы или не получил", — отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

С 2013 года в России действует закон. По нему пассажиры имеют право на страховые выплаты в нескольких случаях. Например, при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу на общественном транспорте.

Сумма страхового возмещения зависит от вида травмы и степени ее сложности. Есть специальная таблица выплат, которая утверждена постановлением правительства. По ней максимально компания может возместить 2 миллиона рублей.

"Пассажир должен знать, что всегда, садясь на борт самолета, он застрахован перевозчиком на сумму до 2 миллионов рублей. Вне зависимости от национального и по требованиям международного законодательства. Порядок компенсаций: если причинен вред здоровья, то выплата предоставляется на основании документов, предоставленных в организацию", — пояснила вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар.

Экстренная посадка Airbus A321 нанесет финансовый ущерб и самим "Уральским авиалиниям". В компании уже заявили, что не собираются восстанавливать самолет. Объем потерь пока не подсчитан. В 2016 году каталожная цена самолета Airbus A321 была 114 миллионов долларов.

Все лайнеры, которые есть у "Уральских авиалиний", находятся в операционном лизинге. Конкретно этот самолет — немецкой компании. Все расходы должна взять на себя фирма, которая его застраховала. В этом случае это "АльфаСтрахование". Причем, компания отвечает и за пассажиров. И если страховой случай подтвердится, то перевозчик получит компенсацию в полном объеме.

"В данный момент мы рассматриваем ситуацию, как имеющую все признаки страхового случая. Мы направили утром экспертов на место происшествия для осмотра воздушного судна. Мы выполним все обязательства по договору. Страховая сумма по договору является коммерческой тайной", — подтвердила руководитель пресс-службы АО "АльфаСтрахование" Мария Карцева.

Есть и судебная практика по подобным спорам авиакомпаний с аэропортами. Так, например, 7 лет назад Аэрофлот взыскал с аэропорта Шереметьево 193 тысячи рублей и 29 тысяч долларов убытков. Причина — тоже попадание птицы в вентилятор двигателя.

В похожей ситуации оказался и перевозчик "Россия". Суммы были выплачены страховыми компаниями.

Все уверяют, что заявленные суммы будут выплачены. Главное, что пилотам удалось спасти жизни всех пассажиров этого рейса.

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