Россия сократила вложения в госдолг США

В июне Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,848 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах министерства финансов США. Месяцем ранее эта сумма составляла 12,024 миллиарда долларов.

Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года, напоминает ТАСС. Так, в апреле прошлого года они сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов. А максимума объем вложений РФ в американский госдолг достиг в октябре 2010 года. Тогда он составлял 176,3 миллиарда долларов, уточняет РИА Новости.

Сейчас крупнейшим держателем американских гособлигаций является Япония, на втором месте – Китай, с которым у США идет торговая война, на третьем — Великобритания.