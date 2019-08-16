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16 августа 201910:10

Вратарь румынского "Стяуа" потерял сознание во время матча

twitter.com/Emishor

Молодой голкипер румынского футбольного клуба "Стяуа" Андрей Влад оказался в непростой ситуации по ходу гостевой встречи Лиги Европы с чешской "Младой Болеслав": 20-летний игрок на несколько минут потерял сознание и выключился из игры. Тем не менее, оправившись, он продолжил матч.

При этом ситуация на поле не предвещала такого развития событий: румын совершенно неожиданно для партнеров, соперников и судей на несколько секунд оказался обездвижен, на поле выбежали медики "Стяуа", но их кардинального вмешательства не потребовалось. Интересно, что придя в себя вратарь спросил: "Гол был?" В итоге команда Влада победила в гостях – 1:0.

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