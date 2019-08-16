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16 августа 201910:48

Арест Месье: международного торговца оружием выдали лошади

Арест Месье: международного торговца оружием выдали лошади

В Португалии арестован один из самых известных в мире торговцев оружия. Бельгийца Жака Месье задержали в ходе совместной операции сразу нескольких стран. Еще 10 лет назад его осудили в США и Франции. А в 2018 году бельгийский суд приговорил его к штрафу в 1 миллион 200 тысяч евро и четырем годам тюрьмы за поставки оружия в Ливию, Иран, Пакистан и Чад. После этого преступник покинул страну и стал скрываться от правосудия.

Сначала его след обнаружили во французской Тарасконе, где он приобрел дом и несколько лошадей, сообщает телеканал "Россия 24". Затем животных в июле 2019 года перевезли в Португалию. Это и помогло определить точное местоположение Месье. По данным бельгийских СМИ, в течение последних 35 лет не было ни одного вооруженного конфликта, в котором не оказался бы замешан Жак Месье. В частности, он поставлял оружие Ирану еще во время войны с Ираком в 1980-х годах.

За поставки в период 2006-2009 годов автоматического оружия и боеприпасов к ним, танков, вертолетов, самолетов и другой военной техники воюющим странам Месье осудили на три года тюрьмы и штраф в 300 тысяч евро. Торговец оружием приговор опротестовал. В результате наказание увеличилось, к приговору добавилось еще и обвинение в принадлежности к преступной группировке.

В Португалии торговец оружием жил в простом деревенском доме с конюшней. Любовь к лошадям и выдала его. Теперь выдачи из Португалия торговца оружием требует Бельгия.

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