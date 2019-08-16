"Это личное": стрелок из Котельников оружием пытался вернуть бросившую его жену
Устроивший стрельбу в подмосковных Котельниках мужчина с помощью оружия пытался вернуть свою жену, но не застал ее на работе. Забаррикадировавшись в ателье, он около шести часов вел переговоры с полицейскими, которые долго не могли понять, что, помимо коньяка, хочет злоумышленник. Допрос подозреваемого сняли на видео.
Порог помещения в доме №53 в микрорайоне Белая дача мужчина переступил около трех часов дня 15 августа.
"Он был с пакетом, ну, в непонятном состоянии. Сказал, что нам нужно поговорить, и поинтересовался, где его жена. После этого он направился в ателье", — рассказала знакомая Игоря.
Первым делом он метнул в окно нож, затем достал оружие и выстрелил в потолок. Все сотрудницы быстро выбежали на улицу, а стрелок заперся в ателье и начал требовать, чтобы к нему привели супругу, ушедшую от него около месяца назад. Все это время мужчина пил горькую.
Женщина, по словам коллег, не могла появиться на работе, поскольку уехала к родственникам, а потому злоумышленнику пришло разговаривать с полицейскими. На уговоры сдаться ушло шесть часов, за это время стрелку даже успели передать бутылку коньяка. В конце концов бойцы Росгвардии ворвались в помещение и скрутили злоумышленника, впрочем, он не оказывал сопротивления.
На вопросы о причинах поступка он отвечать отказался, заявив: "Это личное". Признался лишь, что не хочет жить.
Из отделения мужчина планировал отправиться домой, но не факт, судья поддержит его желание, поскольку после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия", максимальная санкция которой — до семи лет лишения свободы.
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